Ladri svaligiano la casa con i proprietari nell’appartamento - portati via oro e danaro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 28 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoMonili in oro econtante per un valore di diverse migliaia di euro. È il bottino del furto messo a segno questa notte, in unasita in via Roma, nel comune di Albanella. I, forse in tre persone, con il volto travisato da un passamontagna, si sono introdotti nelladi un imprenditore del posto, accedendo dal balcone e portando via preziosi vari, monili in oro econtante. Messo a segno il furto, i malviventi sono scappati via. Il tutto è avvenuto mentre idellasi trovavano al piano sottostante della stessa abitazione. Poco dopo che isi sono dileguati, le vittime si sono accorte di quanto avvenuto e hanno allertato il 112. Sul posto, i carabinieri della locale stazione. ...