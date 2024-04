L’Acea con Colleferro vede la salvezza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 aprile 2024) PERUGIA –Rugby Perugia punta dritta verso la. Dopo i dodici punti raccolti nelle ultime tre giornate, la squadra di coach Leonardo Poloni attende la sfida contro(oggi alle 15.30 a Pian di Massiano) per mettere una seria ipoteca sulla permanenza in serie B. "Ci aspetta una sfida complicata - dichiara alla vigilia il tecnico argentino - ma non impossibile. La squadra ha lavorato bene in settimana e sono fiducioso sul fatto che porteremo a casa altri punti importanti per la classifica. Dovremo chiaramente mettere in campo la consueta grinta e quella qualità nel gioco che nelle ultime partite ci ha permesso di fare bene". In caso di vittoria piena delRugby Perugia e di netta sconfitta del Benevento, impegnato contro Messina, i biancorossi potrebbero festeggiare subito la ...