La tentata corruzione Allunga mazzetta al vigile Camionista finisce in cella

(Di domenica 28 aprile 2024) "Lanella pubblica amministrazione è una piaga che va combattuta nel lavoro quotidiano di ogni giorno con grande senso del dovere, integrità morale e rispetto per le istituzioni che si rappresentano". Carloenrico Gandini, comandante del corpo intercomunale di polizia locale “Terra tra i fiumi“ di Chignolo Po, commenta così l’arresto fatto scattare per un tentativo di. Una vicenda che lo ha riguardato personalmente, perché proprio a lui è stata offerta la, mille euro in contanti, da uncolombiano che sperava così di evitare alla moglie la denuncia perché sorpresa con la patente falsa. Invece la donna, 30enne, è stata regolarmente denunciata. E il marito, D.T. 38enne, è stato arrestato e portato in carcere a Torre del Gallo. "Non ho mai avuto dubbi - il commento del sindaco ...