La sinistra riformista è al tramonto Merlo fornisce le prove

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 28 aprile 2024) La politica, di norma, non è astrazione. O meglio, non lo dovrebbe mai essere. Perché è pur sempre legata, seppur con modalità e metodi diversi, alla quotidianità e alla vita concreta delle persone. E anche la celebrazione delle date storiche per il nostro Paese e gli eventi che vengono organizzati di conseguenza offrono l’occasione per misurare la qualità e la maturità del dibattito politico. È il caso, nello specifico, delle manifestazioni legate alla Festa del 25 aprile. Il 25 aprile del 2024. Ora, al di là del giudizio che ognuno di noi può e deve dare sulle mille manifestazioni che sono state organizzate in tutto il Paese, è indubbio che emergono almeno due elementi sufficientemente oggettivi che difficilmente possono essere messi in discussione. Sempreché, come ovvio, non prevalgano la tifoseria e il settarismo. Da un lato la difficile, in alcuni settori della destra – sempre più ...