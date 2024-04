La sedia dello scandalo | La mostra fu ritenuta osè invece era avanguardia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 aprile 2024) Ladell’artista e scultore pop britannico Allen Jones con le opere iperrealiste di donne nude o in costumi fetish, che davano vita anche a sedie particolari – lo stesso stile di quelle scelte da Stanley Kubrick nel “Korova Milk Bar“ di Arancia Meccanica – aveva destato scalpore negli anni ’70 a Milano. A volerla era stata Carla Pellegrini Rocca, nella sua Galleria Milano di via Manin-Turati. "Ma quellafu chiusa,poco decorosa, non rispettosa del buon costume. E Carla la portò a Basilea. Era. Oggi, quelle opere d’arte non farebbero certo", riflette Giovanni Oberti, artista, che guida i visitatori nella “Fondazione Galleria Milano“ trasferita in via Romilli 7, al Corvetto, nel 2022. La gallerista Carla Pellegrini Rocca, che ha diretto questa realtà dal 1965 ...