La Russa - se l' Autonomianon funziona l' aggiusteremo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) "Credo che bisogna fare dei passi avanti, sono 100 anni forse di più che il Sud non riesce a eliminare il gap nei confronti del Nord. E' possibile che lavorare su un'autonomia che metta tutti in gara per fare meglio aiuti il Sud. Io non lo so se ci riusciremo so che fino ad ora tutti gli altri tentativi sono falliti". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio Laalla kermesse di FdI a Pescara. "Premierato e autonomia: vediamo come finisce - ha aggiunto -, spero finisca molto bene se finisce molto male avremmo fatto la metà di quello che avete fatto finora. Confidiamo che sia un modo per riequilibrare le differenze tra nord e sud vedremo. L' autonomia non tocca la Costituzione, è una legge ordinaria, se nonun'altra legge ordinaria la aggiusterà ma al momento confidiamo che sia un modo per riequilibrare le differenze tra nord e sud ...