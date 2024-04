La nostalgia di Max Pezzali - il sarcasmo di Willie Peyot - il miglior Baby Gang | le nostre recensioni delle uscite della settimana

(Di domenica 28 aprile 2024) Dal ritorno meravigliosamente nostalgico di Maxa quello di Piero Pelù, buono anche se dimenticabile. Ottimi i Coma Cose in una veste più pop, così come salutiamo felicemente la rinascita di Noemi e il ritmo brasileiro dei Selton. Nota di merito per due pezzi splendidi: quello di natura ancestrale e travolgente di Iosonouncane e quello dalla bellezza antica e definitiva di chiello. Una forzanatura i featuring tra Ivana Spagna e i Legno e tra Napoleone e Yung Snapp. Sezione album: passo deciso in avanti percon il suo conceptsta rap album che se non riesce ad essere musicalmente intellettuale riesce perlomeno ad essere significativo. Solito gigante invecee, che si conferma artista impegnato e raffinato. Passiamo ai bocciati: ...

L’altra metà degli 883 in redazione Forum con Repetto e biglietti in regalo per il suo one man show - L’ideatore e cofondatore, con Max pezzali, del duo colonna sonora degli anni Novanta italiani, incontra i lettori il 6 maggio nei nostri uffici. Il 4 maggio le telefonate per partecipare e ottenere in ...

Continua a leggere>>

Max pezzali: “Sono contento che Mauro Repetto stia esorcizzando la perdita degli 883. Continuiamo a sentirci anche solo per le ca**ate” - "Sono contento che Mauro Repetto stia esorcizzando la perdita degli 883. Continuiamo a sentirci anche solo per le ca**ate" ...

Continua a leggere>>

Viva Rai2, Max pezzali fa uno show al semaforo e canta le sue canzoni/ VIDEO - Max pezzali a Viva Rai2. Ospite questa mattina di Viva Rai2, Max pezzaliha paralizzato il traffico cantando in strada: il video.

Continua a leggere>>