La faglia che scuote il Sud Napoli trema ancora - gente in strada | È il sisma più potente da 7 mesi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Un boato, poi la terra prende are. Di colpo nella zona flegrea, a nord di– tra Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida – si accendono le luci, suona qualche sirena, la paura imbianca i volti. È allarme rosso, ilstavolta è di quelli che fa fremere le gambe, lacorre ine si guarda intontita dal sonno, cercando coraggio negli occhi del vicino. Alle 5.44 la magnitudo è di 3.9 Richter, una delle più alte mai registrate da inizio anno, al centro del Golfo di Pozzuoli. Tantaterrorizzata ("è stato violento, ci siamo spaventati", raccontano i residenti). Per fortuna dai primi controlli non emergono feriti o danni. A Bacoli solo qualche caduta di calcinacci e piccole lesioni negli intonaci. Si continua a convivere, insomma, con la paura e l’incognita del ...