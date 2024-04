La depilazione nella storia e le sue nuove frontiere Luminose e colorate

(Di domenica 28 aprile 2024) La scelta libera di non depilarsi, di accettare i peli del proprio corpo dove si vuole e quando si vuole, senza dover sottostare a un ideale di bellezza imposto o suggerito dalla società e che non si sente nostro, non è certo contemporanea. Già, a suo tempo – il tempo dorato della Hollywood dei tempi d’oro, un’emergente attrice italiana aveva sfidato il diktat della bellezza americana. Si chiamava e si chiama ancora, Sophia Loren. Mentre la sua bellezza e il suo stile sembrano essere di nuovo tornati a essere un punto di riferimento nell’estetica attuale grazie a TikTok, l’attrice premio Oscar ci dà la prima lezione di. Consapevolezza e libertà. Poter fare dei propri peli, quello che si vuole. Mostrarli al mondo o eliminarli. Le...

Come depilarsi con rasoio, luce pulsata, ceretta dolce - Sono passate alla storia, le foto di Sophia Loren con il braccio alzato. Un modo per evidenziare la caratteristica forma a clessidra del suo corpo e per mostrare, con orgoglio, i propri peli sotto le ...

