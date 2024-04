La calma prima della tempesta La tattica cinese per Taiwan

Terremoto Campi Flegrei di 3.9 avvertito anche a Napoli. Gente in strada: «Scossa lunghissima, il letto ha tremato» - Terremoto di magnitudo 3.9 nell'area dei Campi Flegrei all'alba di sabato 27 aprile, intorno alle 5.40. Tantissima la paura tra i residenti, con la scossa che è stata ...

Continua a leggere>>

Storico incontro in Cina tra Xi e l’ex presidente taiwanese Ma. “Non c’è rancore che non possa essere risolto” - Ma Ying-jeou è ancora oggi considerato il deus ex machina del Kuomintang, il partito all’opposizione più favorevole al dialogo con la Cina. È la prima volta ...

Continua a leggere>>