Juventus - difesa del terzo posto e finale di Coppa Italia | il calendario di maggio

Nella sfida tra deluse nessuna ritrova il sorriso: è 0-0 tra Juventus e Milan , sta sicuramente più stretto ai bianconeri, ai quali però manca fluidità e convinzione per perforare la porta di un super Sportiello, eroe di serata, lui che è stato chiamato tra i pali a pochi minuti dal calcio d’inizio ... Continua a leggere>>

Juventus-Milan finisce 0-0. 1 punto a testa per le squadre di Allegri e Pioli con il Bologna che si avvicina pericolosamente ai bianconeri. Le due squadre applicano il teorema Buffon: “Meglio due feriti che un morto”. Attualmente il Bologna ha 62 punti, è a 3 punti dalla Juventus e deve ancora ... Continua a leggere>>

Da una parte la situazione finanziaria e dall’altra i risultati sul campo: sono gli argomenti principali in casa Juventus in vista del rush finale della stagione e in attesa dell’avvio della sessione estiva di calciomercato. Un primo ‘bilancio’ è evidente: la situazione finanziaria del club ...

