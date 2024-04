Jorge Martin cade nel GP di Spagna! Cos’è successo a Jerez | era in testa - gran duello con Bagnaia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 aprile 2024)è caduto quando mancavano quindici giri al termine del GP di2024, quarta tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito di. Il centauro della Ducati Pramac è finito nella ghiaia quando si trovava al comando della gara, tallonato in maniera garibaldina dallo stoico Francesco. Il padrone di casa, reduce dalla vittoria nella Sprint Race di ieri, era pienamente accreditato per imporsi in terra iberica ma gli si è chiuso l’anteriore in curva ed è volato a terra. Scivolata dolorosissima per il leader del Mondiale.resta al comando della classifica generale con 92 punti, ma ora Francescopuò recuperare parecchio: il due volte Campione del Mondo si trova al comando della gara davanti a Marc ...