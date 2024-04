Inter-Torino 2-0 - statistiche | secondo tempo di dominio!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 aprile 2024) L’ottiene altri 3 punti vincendo 2-0 contro ila San Siro e aprendo così la festa Scudetto. Di seguito ledella gara delle 12.30 di Serie A.finisce 2-0, ma non è stata una partita semplice per gli uomini di Simone Inzaghi. Fin dal primoci sono state diverse difficoltà, a partire dalle conclusioni di Duvan Zapata verso la porta. Il colombiano è arrivato vicinissimo anche al gol di testa, prima però dell’espulsione di Adrien Tameze a inizio. Poi è stato un assolo nerazzurro chiuso con il 62% di possesso palla, 17 tiri con 5 verso la porta. Due di questi si sono trasformati in gol, entrambi segnati da Hakan Calhanoglu prima su azione poi su calcio di rigore subito ...