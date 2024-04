Inter-Torino 2-0 - la doppietta di Calhanoglu sugella la festa tricolore dei nerazzurri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Milano, 28 aprile 2024 – Nel giorno della celebrazione per la conquista del 20° scudetto – vinto con largo anticipo nel derby – l’si regala un’altra vittoria mandando al tappeto per 2-0 anche il, davanti a un San Siro tutto a tinte nerazzurre. A dispetto della vittoria finale, però, il Toro ha saputo presentarsi alla passerelladegli uomini di Inzaghi con un ottimo piglio, ed è riuscito soprattutto nel primo tempo a coprirsi ordine e densità ma anche a creare, grazie a Zapata, le due occasioni più nitide dei 45’ iniziali. Il corso del match è però drasticamente cambiato all’alba della ripresa, quando i granata sono rimasti in dieci per l’espulsione di Tameze, reo di un fallo da ultimo uomo ai danni di Mkhitaryan. Con ilin inferiorità numerica, si sono aperti importanti spazi per i ...