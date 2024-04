Inter - le tappe della festa | 8km e orario indefinito – Sky

(Di domenica 28 aprile 2024) Si sta per aprire la giornatagrandeper l’, che inizierà con la gara a San Siro contro il Torino e si concluderà in Piazza Duomo. Andrea Paventi di Sky Sport fornisce dettagli su meteo,e orari.SCUDETTO – Dopo l’1-2 nel derby di lunedì contro il Milan, per l’si apre oggi la grande giornataper il ventesimo scudetto. Il tutto con la partita in casa di San Siro contro il Torino, che sembra quasi essere marginale visto il contorno di quello che attende tifosi e squadra. Un nutrito gruppo di sostenitori nerazzurri è già nel piazzale di San Siro pronto per attendere il bus, partito poco fa da Appiano Gentile proprio in direzione Milano. Tanti i cori e l’entusiasmo per una giornata che sarà sicuramente ...

L’Inter prepara la partita contro il Torino, la prima da campione d’Italia in carica. Subito dopo la gara delle 12.30, partirà la festa Scudetto . Il programma è già definito. PROGRAMMA ? Inter, prima il Torino poi la festa . Oppure il contrario. Domenica sarà un giorno di giubilo per la Beneamata, ... Continua a leggere>>

festa dell’Unicorno in musica. Prime anticipazioni e curiosità. Ecco i Meganoidi in concerto - Sale l’attesa per uno degli appuntamenti più amati: dalla parata storica agli spettacoli. La data da segnare sul calendario è il 26 luglio per il via, poi due giorni dopo la band. .

Continua a leggere>>

Tre Allegri Ragazzi Morti. Che festa al Fuori Orario - Per i trent’anni di carriera, martedì il tour della band farà tappa a Taneto. È appena uscito ’Garage Pordenone’: è il decimo album del trio. .

Continua a leggere>>

Inter-Torino, la festa scudetto è qui! Seconda e non certo ultima - (Inter-News) L'Inter annuncia il piano per la festa scudetto di domenica ... se non ripercorrendo le tappe principali che hanno portato la squadra a questo trionfo Ecco quindi, in esclusiva sulla ...

Continua a leggere>>