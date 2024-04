Inter - i tifosi cantano 'Pioli is on fire' | quanti sfottò al Milan!

E’ qui la festa? Certo che sì. L’ Inter scende in campo per la prima volta da campione d’Italia, dopo la sbornia del derby che ha regalato la seconda stella, e con orgoglio e soddisfazione ospita all’ora di pranzo l’amuleto Torino per l’ennesima vittoria, poi il dessert è fornito dalla parata per ... Continua a leggere>>

L'aritmetica non rovina la festa nerazzurra. L' Inter vince 2-0 contro il Torino, decisiva la doppietta di Calhanoglu nel secondo tempo: 28a vittoria su 34 partite per la squadra di Simone Inzaghi, ben 89 punti conquistati in una stagione trionfale. Sorrisi e cori al fischio finale con tutto il ...

Amadeus non si perde la festa inter: in tribuna con Zanetti e Marotta - Amadeus presente alla festa Scudetto dell'inter. Il conduttore del Festival di Sanremo (che presto lascerà l'azienda di Viale Mazzini per approdare al NOVE) è stato avvistato sugli spalti di San Siro ...

Continua a leggere>>

inter-Torino 2 a 0 con una doppietta di Calhanoglu. A San Siro parte la festa dell'inter - Roma, 28 apr. (askanews) - Festa doveva essere e festa è stata. Dopo aver conquistato lo scudetto con cinque giornate d'anticipo, l'inter porta ...

Continua a leggere>>

inter-Torino 2-0, doppietta di Calhanoglu in un San Siro tutto nerazzurro - Nel giorno della festa per il ventesimo scudetto in un San Siro tutto nerazzurro, l'inter batte 2-0 il Torino nel match valido per la 34/a giornata di Serie ...

Continua a leggere>>