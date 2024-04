Inter - Farris | Questo gruppo può togliersi ancora soddisfazioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Milano, 28 aprile 2024 – Davanti a uno stadio di San Siro vestito di nerazzurro per celebrare il 20° scudetto, l’di Simone Inzaghi mette il sigillo sulla seconda stella della storia nerazzurra battendo 2-0 il Torino e cogliendo il 28° successo in campionato. I nerazzurri hanno saputo soffrire in un primo tempo in cui il Toro si è difeso con ordine e ha cercato di colpire con le fiammate di Zapata. L’espulsione di Tameze a inizio ripresa ha però cambiato drasticamente il corso del match e fornito un assist all’che tra il 56’ ha messo a segno un micidiale uno-due tutto firmato da Calhanoglu, che ha prima superato Milinkovic-Savic con un diagonale mancino su assist di Mkhitaryan e poi messo in ghiaccio la vittoria trasformando il rigore del definitivo 2-0. A fine gara mister Simone Inzaghi ha lasciato le luci della ribalta al vice Massimiliano ...