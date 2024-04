Inter - è qui la festa Dopo la partita dell' ora di pranzo con il Torino due pullman scoperti sfileranno a Milano

E’ iniziata la 29ª edizione delle Piaggeliadi 2024, mini olimpiade per i ragazzi delle scuole elementari e medie. Il via con il 16° trofeo di tennis Memorial Silvano e Marcello Borri. Torneo giovanile agonistico che ha visto la presenza di 350 tennis ti di quattro categorie d agli Under 10 agli ... Continua a leggere>>

Di Inter-Torino oggi il contorno avrà ancora più valore della partita . Perché dopo il match delle 12.30 è prevista la festa scudetto, che proseguirà per tutta la giornata. Il Corriere dello Sport anticipa il programma. GIORNATA DI festa – Sarà una domenica lunghissima, che non si esaurirà certo ... Continua a leggere>>

L’Inter torna ad allenarsi dopo la grande festa per la vittoria dello scudetto. I nerazzurri si sono laureati Campioni d’Italia per la 20ª volta e l’apoteosi è stata raggiunta dopo la vittoria del derby contro il Milan con il punteggio di 2-1. La squadra è in campo per preparare la prossima sfida ...

Continua a leggere>>