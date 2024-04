Inter Calhanoglu - play e bomber nerazzurro | solo uno ha fatto meglio

(Di domenica 28 aprile 2024) Doppietta per Hakan Calhangolu, che si confermae goleador dell’di Simone Inzaghi:un altro centrocampista haCon la doppietta a San Siro in-Torino, Hakansi porta a 13 gol stagioniali. Un numero di gol molto alto per un centrocampista che gioca in posizione didavanti alla difesa:

L'Inter non fa sconti, Torino ko nel segno di calhanoglu - Al triplice fischio finale della sfida vinta contro il Torin,o è partita ufficialmente la festa dell'Inter per la vittoria dello scudetto, conquistato matematicamente una settimana fa nel derby contro ...

Continua a leggere>>

INTER - calhanoglu: "Questo club per me è tutto, non farò casino sul pullman scoperto" - Hakan calhanoglu, centrocampista dell'Inter ed autore di una doppietta nella sfida contro il Torino, ha parlato a DAZN nel post gara a San Siro: "I miei figli vogliono sempre scendere in campo e oggi ...

Continua a leggere>>

LIVE - Inter-Torino 2-0, 94': iniziati i cinque minuti di recupero, nerazzurri vicini alla festa nella festa - INTER-TORINO 2-0 (56', 59' calhanoglu (1 R)) LIVE MATCH 94' - Spizza di testa De Vrij sul cross di Asllani, palla fuori. 90' - Tentativo dalla distanza di Ilic, palla a ...

Continua a leggere>>