Installazione luminosa abbattuta nella notte | l’eredità del sabato sera

(Di domenica 28 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn impatto o l’azione dei vandali, non è possibile stabilirlo. Di sicuro c’è il fatto e cioè che una delle installazioni che illuminano le mura della Camera di Commercio è stata piegata del tutto nel corso dellata di ieri. Tra le possibili cause, quella più logica pare si possa ricondurre all’azione di un mezzo (anche se non ci sono segni di impatti al suolo), visto l’oggetto in questione, insomma difficile pensare di poterlo piegare a mani nude e con una semplice pressione. Un mezzo che poi si sarebbe dato alla fuga lasciando il paletto luminoso in funzione ma quasi raso al suolo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

