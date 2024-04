Inseguito dai rider e dal proprietario dell’auto rubata | 37enne arrestato dopo aver investito un centauro

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 28 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA distinguerla dalla scena di un film solo l’assenza di telecamere e qualche contusione di troppo. Inizia tutto in piazza Garibaldi con ilnapoletano V. C.. E’ lui a rubare un auto in strada, a mettersi alla guida e a fuggire. Non prima ditentato di investirne il. Una piccola flotta diin scooter assiste alla scena e fa segno alla vittima di salire in sella. Parte l’inseguimento. Durante la corsa tra le strade affollate del centro, complice la capacità deis di destreggiarsi nei vicoli più stretti, ilappenacompone il 112 senza mai perdere di vista il fuggitivo. Il ladro non si arrende e lungo il cammino sperona diverse auto. In via della Veterinaria la ...