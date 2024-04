Incidenti mortali sul lavoro | Puglia - primato nazionale in agricoltura Coldiretti

(Di domenica 28 aprile 2024) Di seguito un comunicato diffuso da: Ingli infortuniinsono pari all’11,3% del totale, mentre le denunce di malattie professionali arrivano al 14%, un tristeper la regione a forte vocazione agricola che ha bisogno di maggiori strumenti di tutela delin. E’ quanto denuncia, in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sulche si festeggia il 28 aprile, sulla base del Report INAIL di marzo 2024 che ha analizzato le denunce di infortunio con esito mortale e di malattie professionali nella gestioneper regione nel quinquennio 2018 – ...

Il 28 aprile è la Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro - Nel 2023 gli infortuni mortali sono stati ancora più di mille (1.041 per la precisione). Il maggior rischio al centro e al sud Italia. L’emergenza maggiormente sentita tra gli ultrasessantacinquenni e ...

Giornata sicurezza lavoro: Coldiretti puglia, 11,3% gli incidenti mortali in agricoltura - In puglia gli infortuni mortali in agricoltura sono pari all'11,3% del totale nazionale, mentre le denunce di malattie professionali arrivano al 14%, un triste primato per la regione a forte vocazione ...

Incremento infortuni sul lavoro, puglia terza in Italia per denunce all’Inps - Crescono le denunce di infortuni sul lavoro presentati all’Inps: a gennaio scorso quasi il 7% in più rispetto ad un anno prima. E la puglia è la terza regione d’Italia per incremento di denunce, anche ...

