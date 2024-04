incendio nell'hotel antares a Villafranca di Verona: evacuate oltre 600 persone, il rogo partito da una stanza - Un incendio è scoppiato all'interno dell'hotel antares Sport & Wellness di Villafranca di Verona (Veneto). Circa 600 persone sono state evacuate dalla struttura ...

Circa 700 persone sono state evacuate da un hotel in provincia di Verona per un incendio - Nella notte tra sabato e domenica si è sviluppato un incendio in un hotel di Villafranca di Verona, in provincia di Verona. L’incendio è iniziato intorno alle 3:45 in una stanza del secondo piano dell ...

Verona, incendio all’hotel antares di Villafranca: evacuate 700 persone, nessun ferito - incendio nell'hotel antares di Villafranca veronese oggi 28 aprile 2024. Evacuate almeno 700 persone, non ci sono feriti.

