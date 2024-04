In pista per Cecchelli 13 donne e 11 uomini ecco la squadra del Pd

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 aprile 2024) Sono stati presentati ieri al circolo Arci di Pappiana i candidati del Partito Democratico per le elezioni amministrative a San Giuliano Terme che si terranno l’8 e 9 giugno. Il Pd sarà la forza trainante della coalizione del centrosinistra che ha scelto come candidato a sindaco Matteo. Tredicie undici, tanti dal mondo della scuola, tra i candidati anche due assessori uscenti, consiglieri comunali e simpatizzanti. "Avere tutti i partiti dal Pd fino a Sinistra Unita con Rifondazione, passando da Italia Viva, Azione e le liste civiche – ha detto il candidato a sindaco Matteo-, è un valore aggiunto, non dobbiamo aver paura della varietà politica all’interno della nostra coalizione". Un percorso di cui lui stesso si è fatto promotore. A questa tornata elettorale i candidati saranno solo ...