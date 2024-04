Il semaforo compie 100 anni

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 28 aprile 2024) Nell’aprile di un secolo fa, a Milano, partivano i lavori del primo regola-traffico in Italia. Poi, in tutto il mondo, è stata una progressione inarrestabile. Pure troppo... Il sopralluogo avvenne nell’aprile 1924 - giusto cent’fa - ma, prima di metterlo in funzione - nel gennaio 1925 - furono necessari mesi di prove con attimi di sincero entusiasmo e periodi di scoraggiamento. In Italia, l’installazione delnumero uno scontò la diffidenza per quegli «aggeggi» che sembravano poco maneggevoli e, alla fine, nemmeno troppo utili. Milano - fra le prime città del mondo a utilizzarlo - lo piazzò nel cuore del centro storico fra le vie Orefici, Mazzini e Torino. Funzionava a mano spingendo il bottone di una pulsantiera che «apriva» la strada al traffico o intimava lo stop. Occorreva farci l’abitudine perché si trattava di armonizzare il ...