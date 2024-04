Il ritorno degli Ex-Otago con Auguri | Alcune robe o le trovano nei nostri dischi o non le trovano da nessuna parte – Video

(Di domenica 28 aprile 2024) La loro assenza di cinque anni non è stata silenziosa, individualmente gli Ex-hanno sviluppato progetti paralleli, tutti tra l’altro interessantissimi, ma è un’assenza che comunque si è fatta sentire. Ora però gli Otaghi sono tornati, il disco si intitolaed è già acclamato da pubblico e critica. «In questa società – spiegano ai microfoni di Open – prendersi del tempo è un po’ una mezza rivoluzione, purtroppo. Questa pressione di dover fare iper forza in pochissimo tempo, di dover fare le hit, devi sempre fare più numeri, sempre fare più follower, sempre fare più like. Non siamo gente che riesce a stare dentro a questo gioco». Alla fine di questo tempo viene fuori dunque, una parola generica che può venire dal cuore e potrebbe essere rivolta al proprio pubblico, al paese intero, a chiunque ...

ex-otago, il nuovo album “Auguri” e il singolo “Soli” con i Coma_Cose: l’intervista a Summer Camp - I membri della band genovese sono ospiti nella puntata del 12 aprile di Summer Camp, sempre pronti a scherzare, a raccontare la loro città a condividere la gioia del lancio del nuovo lavoro e del ...

“Tu non tradirti mai”: gli ex-otago in concerto al Porto Antico per il Live in Genova Festival - Venerdì 12 luglio 2024 gli ex-otago calcheranno il palco dell’Arena del Mare al Porto Antico e abbracceranno di nuovo il pubblico genovese con il concerto “Tu non tradirti mai” per il Live in Genova F ...

Gli ex-otago, una solida realtà della musica indie pop italiana: carriera, membri e storia - Gli ex-otago, una solida realtà della musica indie pop italiana: carriera, membri e storia - Occhioche.it ...

