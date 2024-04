Il principe William e Harry - piloti di elicottero a confronto Anche nel carattere

Per conferire un premio a lui molto caro, il principe Harry ha sfoggiato sul petto le sue amate medaglie militari.Continua a leggere

(Adnkronos) – Il principe Harry vorrebbe molto andare in Gran Bretagna per il decimo anniversario degli Invictus Games, ma probabilmente non lo farà per il fatto che non gli viene garantito un Livello adeguato di sicurezza. Di certo, se dovesse decidere di partire per l'evento dell'8 maggio, non ...

Secondo le ultime notizie, il Principe Harry ha dichiarato di avere la propria residenza negli Stati Uniti e non più in Gran Bretagna. Una fonte vicina alla Famiglia Reale ha raccontato in che modo il duca di Sussex abbia appreso dello sfratto dalla sua dimora inglese, il Frogmore Cottage. Il ...

