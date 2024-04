Il Paradiso delle Signore anticipazioni | Flora batte il commendatore

Il Paradiso delle Signore anticipazioni : Elvira e Salvo finalmente insieme! Nel fervore della vita quotidiana al Paradiso delle Signore , un nuovo capitolo si apre per due anime che cercano il loro posto nel mondo. Elvira e Salvo , due cuori destinati a intrecciarsi, stanno per vivere ... Continua a leggere>>

Salvatore Amato ed Elvira Gallo saranno tra i protagonisti delle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore, come raccontano le anticipazioni. I due giovani, in particolare, finalmente sembreranno avviarsi verso il lieto fine in cui Salvo ha sperato per mesi. Il ragazzo, infatti, per mesi ha ...

Continua a leggere>>