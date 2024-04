Il nuovo status di Bagnaia | una vittoria che - più ancora dei due Mondial - lo affianca ai mostri sacri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 aprile 2024) Le dinamiche dello sport sono insondabili. Capita così di vincere ben duei MotoGP e, ciò nonostante, non venireconsiderato alla stregua di piloti del passato. Campione certo, di sicuro; ma nonleggenda. Oggi Francescoè riuscito a salire questo ultimo, difficile gradino. Adesso non è più solo il grandissimo pilota che, non dimentichiamolo, ha contribuito in maniera decisiva allo sviluppo della Ducati, portandola a diventare la moto di riferimento e più ambita del circus; ora ‘Pecco’ va a tutti gli effetti considerato un mostro sacro della MotoGP, come negli ultimi tre lustri lo sono stati Marc Marquez, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo e Casey Stoner. Sino a ieri, a dispetto del palmares, il confronto con questi fenomeni appariva azzardato, persino fuori luogo. Adesso il confine è stato ...