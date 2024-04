Il Napoli disorienta persino i bookmaker | sbaglia l’impossibile e pareggia 2-2 con la Roma

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 28 aprile 2024) . Anche ino. Avevano previsto la prova d’orgoglio del. Ma non i numerosissimi errori sotto porta della squadra di Calzona né gli errori difensivi degli azzurri che prima con Juan Jesus e poi con Di Lorenzo (che hato il fuorigioco) hanno consentito alladire 2-2 sll’89esimo. Ha segnato Abraham che non segnava da un anno. La squadra di De Rossi è rimasta pienamente in corsa per la Champions mentre ilha sprecato l’ennesima occasione. Gli azzurri hanno buttato la vittoria. A questo punto la stagione può dirsi definitivamente chiusa. Un anno nero non può cambiare verso all’improvviso. Le agenzie di scommesse contro ogni logica avevano puntato sulla squadra di Calzona: la vittoria delera data ...