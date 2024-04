Il mini-colon e gli organoidi cerebrali fanno luce sul cancro e su altre malattie

(Di domenica 28 aprile 2024), il futuro della ricerca medica Recenti studi pubblicati su Natura hanno evidenziato l’importanza deglinel campo della ricerca medica. Questi gruppi 3D di cellule riproducono gli aspetti degli organi umani, offrendo nuove prospettive nella valutazione dei farmaci e nello studio dicome ile disturbi neurologici. Un nuovo approccio per lo studio deldelBiologi hanno creatointestinali eper approfondire la comprensione deldele per sviluppare trattamenti perneurologiche rare. Questi modelli consentono ricerche più mirate e rappresentano una valida alternativa agli studi animali....

Bambino Gesù e Genechron, al via un progetto per lo studio genetico per i bambini con crisi epilettiche - Il protocollo serve anche a valutare le eventuali problematiche genetiche, anche quelle non ancora diagnosticate, per consentirne una presa in carico prima che possano produrre impatti forti su situaz ...

Non solo Neuralink, le 10 migliori startup che si occupano del cervello - Sfruttano le nuove tecnologie per lavorare (e fare business) sul nostro organo più importante: dalla ricerca alla cura, dalla prevenzione agli impianti neurali ...

Gli organoidi del cervello sono mini-cervelli - No, sono aggregati di cellule utili per capire meglio il più complesso degli organi e per studiare malattie neurologiche (ANSA) ...

