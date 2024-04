Il leopardato è tornato | evoluzione del trend P E 2024

Leggi tutta la notizia su amica

(Di domenica 28 aprile 2024) Cos’hanno in comune Hailey Bieber, Liz Taylor e Mel B? Sono tutte fan del, la stampa animalier che domina le tendenze della primavera. L’imprenditrice beauty, moglie di Justin Bieber, ha mostrato su Instagram i suoi must della stagione e, sorpresa, nel carosello spunta una foto con una bandana maculata. Ma basta fare un giro su TikTok per capirlo: la GenZ è pronta a scrivere un nuovo capitolo in una storia di moda lunga oltre cent’anni, che dalle dive del muto è arrivata aisocial. Da pelliccia a tendenza: storia delCosa vi viene in mente pensando al? Audrey Hepburn in Sciarada, alla top model Veruschka o ai look di Mel B ai tempi delle Spice Girls? Le ...