Il Giugliano crolla a Cerignola e scivola all’ottavo posto - la Turris è salva

Vince in goleada l’Avellino: 4-0 sulla Turris in un derby campano infuocato ma mai in discussione nella trentacinquesima giornata di Serie C 2023/2024. Il risultato maturato questa sera porta l’Avellino ad un momentaneo secondo posto. Primo tempo infuocato nel derby campano, parte forte la Turris ...

Continua a leggere>>