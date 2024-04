Il colosso svedese e il business negli Usa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) J Craft Boats AB, il principale costruttore europeo di imbarcazioni di lusso, annuncia la consegna di Aquila III, il primo Torpedo costruito in conformità alle normative e ai requisiti tecnici statunitensi. Aquila III,presentato ufficialmente al Palm Beach International Boat Show, lo scorso marzo è stato consegnato in Florida. Sulla scia positiva del 2023, J Craft, ha segnalato un carnet di ordini completo sia per il 2024 che per il 2025, con consegne già programmate per il 2026.