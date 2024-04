Il cammino resta durissimo Ora tre gare complicate

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) L’elettroencefalogramma piatto dell’ultimo mese è tornato a mostrare attività proprio a pochi istanti dal dichiarare la definitiva morte clinica dell’Ascoli di Pulcinelli. A scuotere il Picchio è stato il sempre provvidenziale Botteghin, ma questo non vuol dire che raggiungere la salvezza sarà facile. Anzi la salitacomunque ripida con tresulla carta moltocontro Cosenza, Palermo e Pisa. Il primo passo da compiere era tornare a dimostrare di essere vivi. Ciò è accaduto e va bene. Adesso però inizia la vera lotta per mantenere la categoria dove gli uomini di Carrera dovranno prima riuscire a mantenere dietro una tra Ternana, Spezia e Bari, per poi cercare di portare a casa più punti possibili e vedere se la strada sarà segnata dai playout o no. Le preoccupazionino e sono molte.