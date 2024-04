I valori del Pisa Sporting Club raccontati da Arnold

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024), 28 aprile 2024 - C’è un nuovo protagonista in maglia nerazzurra. Ed è un Campione in punta di matita con qualità speciali, dentro e fuori dal campo. Ilè pronto a far scendere in campo, il celebre personaggio nato dalla penna di Philip Osbourne, protagonista del primo libro a fumetti in chiave nerazzurra realizzato per tutte le bambine e i bambini che hanno questi colori nel cuore. I colori e i principi fondanti delche in questa opera, realizzata in collaborazione con Almond Entertainment, ha voluto trasmettere e diffondere temi importanti come il rispetto, l’empatia, la lotta al bullismo e alla discriminazione. Un progetto editoriale nel quale la cultura incontra lo sport con due racconti che faranno ...