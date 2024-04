I nuovi maestri del lavoro I segreti degli elicotteri e 71 candeline da soffiare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 aprile 2024) Mercoledì 1° maggio al Conservatorio di Milano verrà conferita la Stella al merito aideldella Lombardia, nominati dal ministero. Per Monza e Brianza isaranno Mario Angelo Alari di Seveso, in pensione dopo circa 35 anni in Agusta, e Mario Pozzi, di Meda, che lavora alla Pizzardi srl, nella sua stessa città. Mario Alari è un tecnico elettromeccanico, con alle spalle 35 anni di esperienza di impiantistica industriale e gestione di team di squadre di. "Il mio primo impiego – ricorda – fu in un’azienda di giocattoli, subito dopo il diploma di perito elettrotecnico. Poi mi sono occupato di montaggio industriale in un’azienda di Meda e poi sono entrato in Agusta nel 1988, assunto come specialista tecnico elettromeccanico di banco, nel ...