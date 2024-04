Highlights e gol Inter-Torino 2-0 | Serie A 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 aprile 2024) Ilcon glie i gol di2-0, match valido per la trentaquattresima giornata di. Al Meazza primo tempo molto bloccato e i nerazzurri faticano a costruire occasioni, granata che però rimangono in dieci a inizio secondo tempo per la controversa espulsione di Tameze col Var e così i padroni di casa la sbloccano con Calhanoglu e raddoppiano sempre col turno, alla seconda doppietta personale in carriera, che trasforma un rigore e fa calare il sipario sulla partita, aprendo però una giornata di festeggiamenti per le strade di Milano. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE SportFace.