Highlights e gol Bologna-Udinese 1-1 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di domenica 28 aprile 2024) Ilcon glie i gol di1-1, match valido per la trentaquattresima giornata di. Al Dall’Ara partita complessa per i felsinei: la sblocca nel primo tempo Martin Payero proprio a pochi istanti dall’intervallo e in generale fa tanta fatica la formazione che al momento si trova in quarta posizione. Nella ripresa dramma ulteriore per i padroni di casa offerto dall’erroraccio di Beukema che viene espulso e lascia i suoi in dieci, poi però ecco il pareggio a opera di Saelemaekers con una punizione laterale che finisce all’angolino. Di seguito ecco le immagini salienti. LE PAGELLE PAYERO GOLLL pic.twitter.com/tqcD3ELPCy — Follow @footitalia1 (@footitalia2) April 28,? #ACMilan loanee Saelemaekers with ...

highlights | Il Bologna ringrazia Okoye e il palo: finisce in parità al Dall’Ara - Per Cannavaro è il primo punto conquistato in Serie A e un punto prezioso in chiave salvezza, con i bianconeri che accorciano su Frosinone e Verona, in attesa di quelli che saranno i vari scontri ...

Continua a leggere>>

Serie A: bologna-udinese 1-1 - 78' GOL! BOLOGNA - Udinese 1-1! Rete di Saelemaekers. Punizione calciata a giro dalla sinistra da Saelemaekers, la palla prende una traiettoria diversa e finisce sotto la traversa con Okoye che ...

Continua a leggere>>

Saelemaekers salva il Bologna contro l’Udinese: 1-1 con i rossoblù in 10 uomini - Lieve frenata nella corsa Champions per il Bologna: sotto per il gol di Payero e in 10 uomini per l’espulsione di Beukema, riacciuffa i friulani al 78’ con Saelemaekers ...

Continua a leggere>>