Highlights e gol Atalanta-Empoli 2-0 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di domenica 28 aprile 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di. Al Gewiss Stadium prima frazione di gioco equilibrata con pochi spunti da una parte e dall’altra, il match però viene indirizzato dal fallo ingenuo di Pezzella che arriva in ritardo e calcia il polpaccio di El Bilal Tourè: l’arbitro Fabbri viene richiamato al Var e fischia calcio di rigore. Dagli undici metri Pasalic non sbaglia e fa 1-0. Ad inizio secondo tempo ci pensa Lookman a siglare la rete del 2-0 e di fatto chiude l’incontro. L’ci prova, ma senza troppa convinzione: Gasperini si riprende il sesto posto ed è a -2 dalla Roma con anche una partita in meno. ILDEI GOL E DEGLI ...

Serie A: Napoli-Roma 0-0 e atalanta-empoli 0-0 DIRETTA e FOTO - Napoli-Roma 0-0 DIRETTA e atalanta-empoli 0-0 DIRETTA in campo alle 18 di domenica 28 aprile per la 34esima giornata di Serie A Si ferma Zielinski e Calzona per affrontare la Roma dovrà ricorrere ...

Continua a leggere>>

Atalanta Empoli 2-0 LIVE: Miranchuk sfiora il terzo goal - A Bergamo, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Atalanta ed Empoli: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live A Bergamo, Atalanta ed Empoli si affrontano nel match valido per la ...

Continua a leggere>>

atalanta-empoli, il risultato in diretta LIVE - L'Atalanta torna al Gewiss con l'intenzione di inseguire un posto in Champions e affronta l'Empoli. Gasperini cambia qualcosa: giocano Miranchuk e Touré con Lookman. Out Koopmeiners, Scamacca e CDK. N ...

Continua a leggere>>