Grave è la miopia del Cancelliere tedesco sulla Cina

(Di domenica 28 aprile 2024) Olaf Scholz è volato a Pechino accompagnato dai manager dei colossi industriali tedeschi. Non si inchina davanti a Xi Jinping, eppure mostra di non capire le nuove dinamiche globali. La stampa tedesca che segue più da vicino le piroette della geopolitica di Berlino non ha dubbi: la recente visita delOlaf Scholz inè stata un concerto con molte, troppe stecche. Per un verso, le cronache ci descrivono una sorta di falange politica di colossi industriali tedeschi (Basf, Siemens, Bmw e altri) i cui fatturati dipendono in misura significativa dagli umori economici del Dragone. È una lobby potente, determinata a restare nel Paese e che non vuole sentir parlare né di decoupling, cioè di uscita dalla, né di derisking, cioè di riduzione dell’esposizione verso di essa. Per il verso opposto, osserviamo l’abituale esercizio ...