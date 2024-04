GPS - punteggi ultimi nominati 2023-24 Come controllare

(Di domenica 28 aprile 2024) La Gilda degli insegnanti di Caserta ha elaborato delle tabelle relative agli esiti deglida GPS per l’anno scolastico-2024 per le province di Caserta, Napoli, Latina, Frosinone e Roma. L'articolo .

La Gilda degli insegnanti di Benevento ha elaborato delle TABELLE sintetiche con gli ultimi nominati nell'anno scolastico 2023-24 da GPS in alcune province italiane (Benevento, Avellino, Campobasso, Grosseto e Frosinone) L'articolo Graduatorie GPS, gli ultimi nominati nel 2023-24 in alcune ... Continua a leggere>>

La Gilda degli insegnanti di Caserta ha elaborato delle Tabelle relative agli esiti degli ultimi nominati da GPS per l’anno scolastico 2023-2024 per le province di Caserta , Napoli , Latina , Frosinone e Roma. L'articolo GPS, esiti ultimi nominati nel 2023-24 province di Caserta , Napoli , Latina , ... Continua a leggere>>

Hera, terremoto nel centrosinistra: "Muzzarelli, brutta uscita di scena. Lasci le scelte a chi viene dopo" - La nomina di Rotella alla vicepresidenza della multiutility fa infuriare Avs e Movimento 5 stelle. E gli avversari caricano a testa bassa. Forza Italia: "Arroganza politica". Mvp: "Ricompensa per i fe ...

Tudor nomina Sarri per descrivere la rinascita di Kamada alla Lazio: “Non era adatto a lui” - Tra gli elementi più importanti della Lazio in questo finale di stagione c'è sicuramente Kamada, molto apprezzato da Tudor: "Ha un computer nella ...

Vigili del Fuoco di Legnano, ultimo turno per il capo distaccamento Mario Merenda - Ultimo turno in autopompa per il capo del distaccamento Vigili del Fuoco di Legnano Mario Merenda che sta per togliersi l’elmetto per godersi il suo meritato riposo. La guida del corpo legnanese, infa ...

