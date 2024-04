Gol che può valere tanto La fortuna stavolta ha aiutato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Quarta vittoria esterna stagionale per l’Ascoli (Lecco, Feralpi, Como e appunto Ternana), dopo una settimana di ritiro e con soli 60 tifosi al seguito, ma capace di espugnare per la sesta volta lo stadio ‘Liberati’ (la prima fu nel 1992 per 2-0 con reti di Zanoncelli e Zaini) e mettere un bel mattone nella costruzione della sua ennesima ‘miracolosa’ permanenza in Serie B. L’Ascoli ha approcciato bene, ha creato diversi pericoli, poi ha subito il ritorno della Ternana rischiando nella ripresa sulla clamorosa occasione capitata sui piedi di Casasola. Il palo colpito a porta vuota, è stato il segnale che la Dea Bendataera in maglia bianconera e allora ecco al 91° spuntare la testa del ‘centravanti aggiunto’ Eric Botteghin su una conclusione al volo di Peppe Bellusci per un gol che puòla stagione.