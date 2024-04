Gli occhi di Malgioglio - che problema aveva e come mai ha tolto gli occhiali

(Di domenica 28 aprile 2024) Per anni non abbiamo visto lo sguardo di Cristiano, costantemente celato dietro a coloratissimiali da sole, ma adesso le cose sono cambiate. Nelle ultime puntate di Amici di Maria, Malgy ha mostrato gli, togliendo gliali da sole o usando alcuni modelli senza lenti. Ma cosa è cambiato? Il celebre cantautore oggi da Silvia Toffanin a Verissimo ha svelato il mistero. Glidi Cristiano:ne parla a Verissimo. “Sono contentissimo di stare qui, ma ho una sorpresa grande per te oggi. Non ti farò l’intervista con questiali. Per la prima volta dopo venti anni li tolgo e mi mostro e finalmente posso fare un’intervista completa senza questi. Questi sono proprio i miei. Sono rinfrescati e rilassati. Molti ...

