Gli alleati in Italia - a Unimc la presentazione dei volumi di Costantino Di Sante e Isabella Insolvibile

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 28 aprile 2024) MACERATA – In occasione delle celebrazioni per il 25 Aprile, l’Università di Macerata in collaborazione con l’Istituto storico per la resistenza e l’età contemporanea, l’Anpi, il Comune di Macerata e l’Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra propone per lunedì 29 aprile alle ore 17:30 alla biblioteca Casb in piazza Oberdan un appuntamento di approfondimento L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: News in breve del 24 ottobre 2020: cronaca di oggi “Via Rasella, 80 anni di menzogne”: il libro del giornalista Pierangelo Maurizio Rosella Postorino presenta all’Università di Siena “Mi limitavo ad amare te” Rosella Postorino presenta all’Università di Siena “Mi limitavo ad amare te” Libri Harmony, cosa sono e chi li legge Duededicati al patrimonio epigrafico della ...