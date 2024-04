Giovannetti contro Retiambiente | Aumenti Tari dovuti ai loro rincari La tassa domani sera va in consiglio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 aprile 2024) I motivi dell’aumento dellasui rifiuti? Di sicuro l’inflazione e il caro-vita, basti pensare ai maggiori costi sostenuti a livello planeo a causa principalmente della guerra russo-ucraina. Ma secondo il sindaco Albertoc’è un altro fattore che per i prossimi due anni andrà a pesare sulle tasche di famiglie e imprese: la macchina di, gestore unico dei rifiuti che tra l’altro a Pietrasanta dovrà sostenere un intervento impegnativo come la demolizione dell’ex inceneritore di Falascaia. "Scrivetelo pure: se il Comune non avesse trattato in sede di piano finanziario, arriverebbero bollette drammatiche". Pensieri e parole che il primo cittadino rilascia in un sabato uggioso ma brulicante di turisti. Anche lui, come i forestieri, getta uno sguardo sulla scultura dell’orsacchiotto ...