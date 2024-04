Giambruno - in due vicino alla sua auto Mantovano | Non erano dei Servizi segreti

Lo scorso novembre due uomini si avvicinarono di notte alla macchina di Andrea Giambruno , ex compagno della premier. Il sottosegretario Mantovano chiarisce: "La sicurezza del Presidente Meloni non è mai stata posta a rischio".Continua a leggere Continua a leggere>>

Lo spread Btp-Bund è poco mosso in avvio a 134 punti - (ANSA) - MILANO, 29 APR - Avvio poco mosso per lo spread Btp Bund che si muove a 134,1 punti base, sul livello della chiusura di venerdì scorso. In leggero calo al 3,89% (dal 3,91%) il rendimento del ...

Borsa: l'Europa parte bene intonata, Parigi +0,35% - (ANSA) - MILANO, 29 APR - Le Borse europee partono col segno più. La meglio intonata è Londra, seguita da Parigi: i guadagni sono rispettivamente dello 0,46% e dello 0,35%. Piatta invece Francoforte ...

