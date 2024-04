Genoa-Cagliari lunedì 29 aprile 2024 ore 20 | 45 | formazioni - quot - pronostici

(Di domenica 28 aprile 2024) Ilosserva placidamente il resto della serie A affannarsi per gli obiettivi più disparati, un posto nelle coppe o la salvezza, e a 39 punti può anche permettersi di perdere 1-0 contro la Lazio in un pomeriggio che ha interrotto la striscia di quattro risultati utili consecutivi della squadra di Gilardino. La seconda gara InfoBetting: Scommesse Sportive e

... non partirà con il Cagliari per la sfida contro il Genoa Di: Sabrina Cau Nicolas Viola , principale cannoniere rossoblù della stagione, non partirà con il Cagliari per la sfida a Genova di lunedì ...

Continua a leggere>>

Questo turno di campionato si chiuderà solo lunedì sera con Genoa - Cagliari. La cronaca di Lecce - Monza ( GLI HIGHLIGHTS ) Primo tempo con poche emozioni. Per il primo e unico tiro in porta della ...

Continua a leggere>>