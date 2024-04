Garlasco - due giovanissimi accoltellati fuori dalla discoteca dopo una lite | ennesima violenza del sabato sera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 aprile 2024)(Pavia), 28 aprile 2024 – Due giovani feriti a coltellate. Un altro episodio violento,i recenti precedenti della notte di domenica 7 aprile, è avvenuto ancora in via Leonardo da Vinci a, nel parcheggio usato dai giovani frequentatori dellasulla strada e dei vicini fast food. Erano quasi le 5 della notte trae domenica 28 aprile, quando sul posto sono stati inviati in codice rosso i mezzi del soccorso sanitario dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza, con due ambulanze e l'auto medica con rianimatore a bordo. Due ragazzi, di 18 e 19 anni, sono stati trasportati con le ambulanze in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, non in pericolo di vita, ma con ferite da arma da taglio, colpiti per fortuna di striscio. Sul posto sono ...