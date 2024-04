Galleria A1 - via il cemento armato Sul tetto arriva un giardino pensile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 aprile 2024)sulladell’A1 a Casellina: siamo alla stretta finale. Da domani, comincia infatti la realizzazione delle rampe di accesso alla zona verde e all’area sportiva di via Respighi. Sono gli interventi finali che permetteranno finalmente ai residenti di accedere a quest’opera ambientale, realizzata suldidella. Un intervento corposo che andrà avanti fino al prossimo 27 giugno, con quasi due mesi di cantieri. La complessità delle lavorazioni ha fatto sì che la polizia municipale abbia studiato una serie di provvedimenti che sono stati inseriti in un’ordinanza valida per tutto il periodo dell’intervento. Per il momento, da domani, sarà istituito il divieto di sosta 0-24, con rimozione forzata, in via Respighi, a margine ...